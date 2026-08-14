Biministro Mas tras fallo del TC sobre relocalización acuícola de la megarreforma: "No es una buena noticia para la pesca y agricultura"

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que "no una buena noticia para la pesca y acuicultura" del país el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la norma de la megarreforma que buscaba eximir de evaluación ambiental las microrrelocalizaciones de faenas pesqueras y acuícolas de hasta 350 metros desde los vértices de sus concesiones.

"Respecto de la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la posibilidad de eximir de evaluación ambiental las microrrelocalizaciones de hasta 350 metros no es una buena noticia para la pesca y la agricultura de nuestro país”, aseguró en un video subido a la red social X.

Y aseguró que “como Gobierno respetamos la decisión del Tribunal Constitucional y valoramos que en lo esencial el proyecto de Reconstrucción haya sido validado y que por lo tanto será ley”

“Reafirmamos nuestro compromiso muy claro, especialmente con los trabajadores del sur, de la pesca y la acuicultura, nuestro Gobierno trabajará sin descanso para reactivar este sector a través de la facilitación regulatoria, en mejorar la gestión y tomar todas las medidas que permitan fomentar el empleo, la producción y fortalecer a Chile como potencia en acuicultura y cultivo de salmón ", finalizó el biministro en el video.

Cabe señalar que las microrrelocalizaciones permiten a las empresas acuícolas trasladar sus faenas -como jaulas de cultivo- a zonas cercanas a su concesión original, generalmente para mejorar las condiciones ambientales del entorno.

La norma impugnada buscaba eximir estos traslados de una nueva evaluación ambiental siempre que no superaran los 350 metros desde los vértices del área ya concesionada, con el fin de agilizar estos ajustes sin pasar por el proceso completo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

PURANOTICIA