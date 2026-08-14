Senador Espinoza asume con "respeto" la suspensión de militancia en el PS, pero cuestiona distintos criterios del Tribunal Supremo

El senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, se refirió a la decisión del Tribunal Supremo de la colectividad de suspender su militancia, medida adoptada en el marco de un presunto caso de violencia intrafamiliar en Viña del Mar.

A través de una publicación en la red social X, el parlamentario aseguró que “estoy muy tranquilo porque confío en Dios, y sé que todo se clarificará. Y muchos que me han vilipendiado tendrán que tragarse sus palabras”.

“En mi vida política tengo decenas de leyes para proteger a las mujeres y mi respeto hacia ellas será de por vida”, afirmó.

Agregó que “el Tribunal Supremo (del Partido Socialista) ha suspendido mi militancia de más de 30 años. Lo asumo con respeto e hidalguía porque el que nada hace, nada teme”.

En su publicación, Espinoza cuestionó, además, distintos criterios del PS ante otros escándalos: “¿Hizo lo mismo en otros casos? ¿Suspendió militancia por ejemplo de Isabel Allende destituida del senado?, Jamás”, escribió.

El senador planteó varias preguntas: “¿No me perdonan haber denunciado el robo descarado del caso Convenios? ¿Es eso? ¿Mis denuncias de corrupción no importando que sean socialistas los involucrados, como en Puerto Montt?”, cuestionó.

“¿Ahora que ya tienen en sus correos la declaración de la ‘supuesta víctima’, me restituirán mis derechos? Porque desde ayer cada integrante del TS la tiene en su poder”, agregó.

Y preguntó si el documento será considerado por la instancia partidaria o si continuará sin hacerse público. “¿La seguirán ocultando para seguir causando daño?”, apuntó.

Finalmente, el legislador agradeció el respaldo que, según afirmó, ha recibido durante los últimos días: “Gracias eternas a los miles de personas que me han acompañado en estos días de tristeza. Eso tampoco jamás lo olvidaré”, finalizó.

PURANOTICIA