Karla Rubilar respalda críticas de presidente Kast al gobierno anterior: "Es una reacción humana ante la frustración"

Durante la jornada del sábado se llevó a cabo el Consejo General de Renovación Nacional, instancia en la que el Presidente José Antonio Kast descartó recortes en alimentación escolar y lanzó duros cuestionamientos a la administración que lo antecedió. Frente a este escenario, la exministra Karla Rubilar decidió respaldar públicamente la actitud y el tono empleado por el jefe de Estado.

Al abordar el estado en que recibió el país, el mandatario aseguró que el escenario actual quedó "destruido" tanto en el ámbito de la seguridad como en el económico. Para graficar su punto, el gobernante planteó la siguiente interrogante: “¿Cómo les fue en el tema del empleo? Un desastre. ¿Cómo les fue en el crecimiento? Un desastre. ¿En educación? Un desastre. ¿En salud? Un desastre”.

En medio de una entrevista concedida a Radio Cooperativa, Rubilar argumentó que las expresiones del máximo mandatario “son una reacción humana a algo que es bien especial: que las críticas más duras, incluso la postura de rechazar la idea de legislar -que es la forma más compleja de pararse en el Congreso Nacional, que es no permitir ni siquiera dialogar el fondo de los proyectos- vienen de quienes hace un mes y medio estaban gobernando”.

Profundizando en su análisis, la exsecretaria de Estado recalcó que “por supuesto que debe ser motivo, probablemente, de mucha frustración por parte del Presidente Kast esa postura de quienes estuvieron durante cuatro años con el poder de cambiar las cosas: yo entiendo humanamente la reacción del Presidente Kast”.

Pese a mostrarse de acuerdo con el contenido central de las declaraciones, la exautoridad hizo un matiz respecto a la manera en que se entregó el mensaje. En ese sentido, enfatizó: “Por supuesto que me gustaría que la forma, el tono y el diálogo del Gobierno y de la oposición sea otro”.

Desde la vereda contraria, el diputado socialista Raúl Leiva manifestó su total rechazo a la forma en que el jefe de Estado emitió sus juicios. Al respecto, el parlamentario indicó: “El tono utilizado por el Presidente Kast. Esa es más bien una forma de expresarse que él tuvo en campaña, no en el cargo de Presidente de la República, en donde uno entendería que es el Presidente de todas y todos los chilenos”.

Finalmente, el legislador evaluó la intervención del mandatario y concluyó que “lo que hace es descalificar al Gobierno anterior en circunstancias que no tiene propuesta ninguna, por ejemplo, en materia de seguridad que le permita abordar esas materias”.

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