Karamanos por dichos sobre la "campaña del terror": "No creo que el Rechazo haya ganado únicamente por ello"

Irina Karamanos, pareja del presidente Gabriel Boric y excoordinadora sociocultural de la Presidencia, salió a aclarar sus declaraciones realizadas la semana pasada en el Encuentro Internacional Feminista de Madrid. España, donde apuntó a una “campaña del terror” ante el triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.

En una entrevista al Diario Financiera, explicó que sus dichos fueron “un fragmento de un debate sobre feminismo e institucionalidad política, sobre mujeres en posiciones de poder y también sobre los efectos de las estrategias de la extrema derecha en las mujeres feministas en política. El panel de discusión abordó posiciones diversas y la posición sobre la extrema derecha chilena fue solo un ejemplo ante la pregunta más amplia, no fue resultado de un análisis completo que yo haya hecho sobre el proceso constituyente”.

“Por esto, no formaron parte de mi intervención todos los otros factores que corresponde incluir si la pregunta hubiese sido específicamente sobre el plebiscito. No le quepa duda de que en ese caso la autocrítica sobre mi sector sería parte importante. Lo que sí me parece reduccionista es pensar que un factor automáticamente excluye al otro, esa no fue la dinámica de la ponencia, ni forma parte de mi estilo para opinar sobre temas tan complejos como este”, aseguró.

Indicó que la ministra Ana Lya Uriarte, de la Segpres, puso “énfasis en la parte del análisis que también reproduje en mi ponencia. No veo por qué no hablar abiertamente de los diversos factores y agentes de la política nacional, solo en este caso, incluí la existencia del factor de la ultraderecha en la política chilena, que por cierto se diferencia mucho de la derecha democrática. El resultado del plebiscito demuestra la voluntad del pueblo que es el soberano, eso es, que la propuesta de la nueva Constitución no convenció. Eso no está en cuestión. Lo que no es excluyente de analizar diferentes factores que pueden haber conducido a los resultados, incluyendo aciertos y errores de uno y otro lado. Respecto del Presidente, ya ha dicho lo que cree”.

Karamanos sostuvo que “soy consciente de que habrá interpretaciones de lo que yo diga y que siempre serán diversas, igual que ahora. Por cierto, no hice una lectura acotada al 4 de septiembre, hice un análisis largo respecto de varios temas, además de los efectos que tiene la incidencia de la ultraderecha en la política y la población. No me parece contradictorio sino complementario el que existan diversas perspectivas sobre un proceso complejo como el constituyente. Lo más importante es enfocarnos en el proceso que enfrentaremos ahora”.

Al ser consultada si sus declaraciones fueron un error, dijo que “siempre afecta que se amplifique mediáticamente una sola cuña, tiende a distorsionar el debate público para tensionar, pero en vez, pienso que solo hace que la audiencia se distancie de las figuras públicas porque se muestran tan burdas y es aburrido ver tanta supuesta polémica entre políticos”.

“Más encima este encuentro en el que participé era un ejercicio casi opuesto a eso, de pensar y conversar de manera colectiva sobre grandes preguntas actuales que nunca se resuelven en una sola cuña. Pienso que parte importante de la campaña por el Rechazo difundió información falsa, que eso tuvo una incidencia importante en la votación y que decir eso no es ofender a la población, es simplemente expresar el hecho de que existe ese mecanismo, que está presente hace tiempo en las comunicaciones, que eso nos afecta a todas y todos. No creo que el Rechazo haya ganado únicamente por ello, cómo podría creer eso, son varios factores y no está nada de mal hablar de los diversos factores que influyen en nuestra política, en la percepción de la verdad y de la información. De hecho, ojalá se hiciera más”.

