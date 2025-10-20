Kaiser y su propuesta de ajuste fiscal: "Nuestro ideal es recortar entre 12 y 15 mil millones de dólares anuales"

El abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aseguró que su iniciativa de recorte presupuestario es “más radical” que la de las demás candidaturas.

Recordando la controversia por los US$ 6.000 millones de ajuste fiscal que prometió José Antonio Kast, el diputado comentó, en un punto de prensa en Concepción, que “nosotros somos bastante más radicales en la materia” y adelantó que su ideal es recortar 12 y 15 mil millones de dólares anuales.

“Decimos que, para financiar salud, la PGU, otro tipo de iniciativas como seguridad, defensa, etc; vamos a recortar -dentro del Estado- en lo que es administración, costos administrativos, programas mal evaluados… mucho más de lo que han planteado el resto de las candidaturas”, explicó.

Y agregó que “nosotros hemos hablado entre 12 y 15 mil millones de dólares anuales, lo cual serían casi 48 mil millones de dólares en cuatro años. Si no hacemos eso, no podemos hacer la rebaja de impuestos que estamos ofreciendo, no podemos echar a andar la economía, ni financiar la PGU”.

El parlamentario agregó que “la compensación del gasto que está ahora cubierto por deuda, tiene que ser hecha a través del recorte de gastos innecesarios y así pasar a cubrir nuestras obligaciones de futuro en materia de pensiones, con flujo”.

