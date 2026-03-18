Kaiser y posibles indultos de Kast: "Den gracias que no llegué a la Presidencia porque indulto a todos los viejos de Punta Peuco"

Johannes Kaiser se refirió a la polémica surgida luego de que el Presidente José Antonio Kast anunciara que evalúa otorgar indultos a uniformados condenados por hechos de violencia institucional en el estallido social.

En diálogo con radio Agricultura, el excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL) aseguró que los funcionarios que están presos por este tipo de hechos cumplieron su labor “con las armas que le entregó el Estado, siguiendo los protocolos que les dio el Estado, defendiendo el Estado de Derecho”.

Bajo ese contexto, mencionó que “después los persigue una Fiscalía politizada, condenados por jueces politizados, torciendo la norma”.

“Aquí la guerra, el utilizar el derecho penal del enemigo en contra de las fuerzas armadas y de orden tiene que terminar”, dijo.

Posteriormente, aseguró que “si el Presidente de la República da indultos es lo menos que puede hacer y no solamente respecto del 18/10”.

Finalmente, el presidente del PNL afirmó que “den gracias de que no llegué yo a la presidencia porque yo indulto a todos los viejos de Punta Peuco también por habernos defendido del lumpen de extrema izquierda que quería transformarnos en Cuba”.

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