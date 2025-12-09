Kaiser y participación en eventual gobierno de Kast: “No negociamos en base a carteras, sino a programas”

El diputado y excandidato presidencial, Johannes Kaiser, (Partido Nacional Libertario) se refirió a la posibilidad de participar en un eventual gabinete de José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano.

En entrevista con radio 13C, explicó que cualquier definición dependerá de las conversaciones posteriores y de las garantías para ejecutar el programa. “Depende de lo que serán después las conversaciones, el tema programático, de las garantías de poder ejecutar el programa. Hay muchas cosas”, señaló.

Agregó que “nosotros, los nacional libertarios, tenemos un eje distinto, nosotros no negociamos en base a las carteras, negociamos en base a los programas que nos gustaría haber implementado. Eso lo vamos a hacer en su momento”.

El parlamentario también abordó la previa del último debate presidencial organizado por la Asociación de Televisión de Chile (Anatel), programado para este martes, a las 21:00 horas.

Recordó las críticas que Kast ha recibido en encuentros anteriores, como el Primer Foro Social y el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi). “Espero no haya tanta estrategia y lo dejen ser él. No es malo debatiendo, lo que pasa es que cuando a uno le ponen demasiados candados, uno puede parecer sobre conservadores en la materia”, indicó.

Respecto al desempeño de Kast frente a la candidata oficialista Jeannette Jara, el legislador sostuvo que “José Antonio tiene una pequeña desventaja de género. No puede apretar a la candidata Jara de la misma manera que apretaría a un candidato porque se vendrían todos encima, lo que ya trató de hacer la candidata Jara”.

En esa línea, acusó a Jara de utilizar un recurso político en los debates: “La abanderada del oficialismo buscó ponerlo como misógino en razón de cómo él supuestamente trataría a las mujeres, no a ella como candidata. Ese es un recurso bastante barato, bastante infame”.

