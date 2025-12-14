Kaiser y la posibilidad de ser parte de un eventual gobierno de Kast: "Vamos a ver si podemos llegar a un punto de acuerdo"

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, votó en el Liceo 7 de Providencia.

Tras emitir su sufragio, el exabanderado abordó la posibilidad de ser parte de un eventual gobierno de José Antonio Kast.

“Si somos parte de un próximo gobierno es algo que va a decidir, esperamos, el candidato Kast una vez que haya sido electo y si es que es electo”, dijo-

De todos modos, recalcó que dicha decisión deberá tomarla el Republicano y que conversarán para ver si llegan a puntos en común.

“Respecto de esa decisión, que es autónoma de él, vamos a iniciar conversaciones y vamos a ver si podemos efectivamente llegar a un punto de acuerdo que nos permita integrarnos de manera productiva a un eventual gobierno”, afirmó.

