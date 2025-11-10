Kaiser y Jara protagonizaron un cruce por votaciones del PC en proyectos de seguridad en el Congreso

Los candidatos Jeannette Jara y Johannes Kaiser protagonizaron un cruce en el marco de las propuestas de la agenda de seguridad.

El abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, afirmó que el Partido Comunista “votó de manera sistemática en contra de los proyectos de ley de seguridad durante este gobierno”.

Por su parte, la exministra del Trabajo respondió que “fueron excepciones”.

La abanderada del pacto Unidad por Chile señaló durante el debate presidencial de Anatel que lo planteado por el diputado Kaiser, respecto a la supuesta negativa del Partido Comunista (PC) en el Congreso a proyectos de ley sobre seguridad, “no es verdad, fueron excepciones en las cuales el PC se opuso”.

En relación con los alcaldes de Quilicura, Cerro Navia y La Cisterna, quienes manifestaron su preocupación al Gobierno, afirmó que respaldan su comando y “saben la capacidad que tengo para sacar adelante políticas públicas reales, no de fantasía, no andar amenazando con pasarle bala a todo el mundo”.

Además, hizo un llamado a las cartas presidenciales de la oposición: “Quiero aquí llamar a los candidatos de la derecha: más que encarcelar a la gente porque se roba un Súper 8, persigamos a los que tienen aquí el control del dinero, del narco y el crimen organizado”.

Durante su intervención, el diputado sostuvo que el PC “votó de manera sistemática en contra de los proyectos de ley de seguridad en este gobierno, y hace un año atacaron en ese entonces a la ministra Carolina Tohá tras el allanamiento en Villa Francia, donde se decomisó armamento que había participado en delitos”.

“¿Cuál va a ser entonces la participación del PC Comunista en materia de seguridad en un eventual gobierno de la señora Jara?”, planteó Kaiser.

Finalmente, pidió que se realice un fact-checking a las votaciones de la colectividad en la agenda legislativa de seguridad.

PURANOTICIA