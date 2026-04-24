Kaiser tras reunión en La Moneda con Alvarado asegura que "si hubo algún momento un malentendido, está completamente superado”

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, dio por “superado” su impasse con el Gobierno luego de reunirse este viernes en La Moneda con el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

El motivo principal de la visita del político a Palacio fue plantearle al jefe de gabinete la incomodidad de su colectividad frente a una supuesta "invisibilización" en el debate del proyecto de Reconstrucción. Al respecto, el exabanderado fue enfático: "Si hubo algún momento un malentendido, ese malentendido está completamente superado".

Dicha incomodidad había provocado que el PNL tomara distancia de la estrategia impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El secretario de Estado pretendía agilizar la tramitación de la iniciativa legal limitando su revisión únicamente a la comisión de Hacienda de la Cámara, plan del cual la tienda libertaria decidió restarse.

Una vez finalizado el diálogo con Alvarado, el líder político dio por zanjada la controversia y garantizó el respaldo de su sector. "Los ocho votos del Partido Nacional Libertario en materia de lo que es la idea de legislar siempre han estado. Hay ciertos temas en materia puntual, temas puntuales, donde tenemos visiones quizás un poco distintas, pero eso es un tema que vamos a seguir conversando", aseveró.

Al abordar las razones detrás del distanciamiento inicial de su partido, Kaiser lo atribuyó a "una pequeña desinteligencia en materia comunicacional". En esa línea, hizo referencia a cómo el Partido de la Gente terminó capitalizando una exigencia que ellos también impulsaban: "Nosotros estábamos discutiendo, por ejemplo, el tema de las pymes, también con el Ejecutivo", precisó.

Profundizando en este punto, el dirigente detalló el origen del malestar interno. "Creo que eso fue lo que generó en algún momento molestia dentro de nuestra bancada, que haya parecido como si esto fuese solamente una demanda de otra formación política, siendo que nosotros estábamos también trabajando sobre el mismo tema", argumentó.

Cabe destacar que, durante la mañana de este viernes, el timonel del PNL también sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Hacienda. El objetivo de esta cita fue buscar la integración de las propuestas de su sector en el proyecto de Reconstrucción. Entre las exigencias destaca la intención de ampliar a todos los propietarios la exención de contribuciones de la vivienda principal, y no limitarla exclusivamente a los mayores de 65 años, tal como lo estipula actualmente la reforma.

PURANOTICIA