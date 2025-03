Kaiser reitera portazo a primarias presidenciales con Chile Vamos: "No se puede cuando no se quiere"

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió a la posibilidad de una eventual primaria al interior de la oposición.

En conversación con radio Pauta, el candidato presidencial señaló que el Partido Republicano “tomó una decisión en materia de primaria y esa decisión se respeta”.

“Respecto a la primaria con Chile Vamos, esa puerta la cerró Chile Vamos al dinamitar los puentes que había con el resto de la oposición en materia de reforma de pensiones”, mencionó.

Además, dijo no entender por qué “siguen insistiendo, por lo menos Evelyn (Matthei), en un mecanismo al cual ellos nunca accedieron y donde nunca hubo una invitación realmente abierta a participar hasta después de la reforma de pensiones cuando dijimos ‘bueno, acá se acabaron los puntos en común’”.

“Uno no puede cuando no se quiere. Evidentemente, Chile Vamos decidió no solamente dinamitar los puentes con la reforma previsional (…) el problema es que Chile Vamos cuando se trata de políticas públicas no le pregunta a nadie, no se coordina con nadie, ignora a todo el mundo y hace acuerdos malos para la ciudadanía con el Gobierno, ese es el problema”, aseveró.

Por otro lado, marcó diferencias ideológicas con José Antonio Kast. “Yo soy más libertario que Kast. Nuestro proyecto busca un Estado mínimo, que no se meta en la vida de la gente ni en la educación de los niños”, indicó.

Finalmente, criticó a ciertos sectores conservadores que a su parecer limitan la libertad individual: “No podemos seguir diciendo a la gente cómo vivir su vida. Cada uno es dueño de sus decisiones, y el Estado debería meterse lo menos posible”, agregó.

