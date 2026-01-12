Kaiser reconoce que el PNL "no se siente cómodo" con la falta de información sobre diseño del gabinete de Kast

El diputado Johannes Kaiser reconoció una incomodidad por la falta de información sobre el rol que tendrá el Partido Nacional Libertario en el diseño del futuro gabinete de José Antonio Kast.

El excandidato presidencial dijo que su conglomerado “no se siente cómodo” al no tener información sobre si participarán en el futuro gobierno y más cuando ya ha trascendido qué ministerios del comité político estarían en manos de Renovación Nacional y la UDI.

“Como el Partido Nacional Libertario no tiene noticias todavía, de manera consolidada, de qué es lo que va a suceder y de cómo está la planificación, cuál es el diseño, entonces el Partido Nacional Libertario no se siente cómodo”, agregó, quien el domingo sinceró que no será ministro de Kast.

“Nos falta información. Como no tenemos suficiente información para formarnos una opinión, entonces uno como que navega un poco en la niebla”, comentó.

Y agregó que “aquí el tema no es solamente un tema de un ministerio en particular, sino que tiene que ver con la arquitectura y cuál es la lógica que va a seguir la nueva administración en su arquitectura. Si nosotros estamos considerados y podemos hacer un aporte a través de esa arquitectura, perfecto. Si no estamos considerados, también perfecto".

Además, en otro tema, el diputado llamó al Ejecutivo a cortar relaciones con Cuba y extendió la solicitud al nuevo Gobierno.

“Porque ha quedado en evidencia la intervención de Cuba en Venezuela”, aseguró, quien agregó “la actuación del embajador cubano en Chile (Óscar Cornelio Oliva)” a quien acusó de reunirse frecuentemente con el Partido Comunista, lo que constituye una intervención en los asuntos internos de Chile.

“(En el PC) están dispuestos a defender a todo trance, no importando quien tenga que sufrir en el camino, al régimen cubano. Que por lo demás, yo recuerdo todavía estuvo incluso involucrado en el asesinato de un senador de la República”, acusó.

El Partido Nacional Libertario agregó que “el embajador cubano ha estado visitando comunidades mapuches alzadas, violentas. Yo creo que a estas alturas nosotros tenemos que preguntarnos dónde están las lealtades del Partido Comunista, si están con Cuba o están con Chile”.

Al ser consultado sobre si esta solicitud se extenderá al siguiente gobierno, Kaiser respondió que “dado que la situación es la misma, evidentemente que se extendería a una futura administración”.

Kaiser aseguró que los dichos del Presidente Gabriel Boric respecto de que en Cuba hay una dictadura “son un avance en la dirección correcta. Pero, ¿sabe qué? Un gran comentarista deportivo decía que goles son amores, pero no buenas razones. Y los goles aquí son que él tome las consecuencias”.

PURANOTICIA