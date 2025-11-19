Kaiser recalca apoyo "incondicional" a Kast y aclara que "no estamos buscando ministerios en este momento"

El diputado y excandidato presidencial enfatizó que "nosotros vamos a trabajar políticamente para que él salga presidente".
El diputado Johannes Kaiser entregó un respaldo “incondicional” al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y aseguró que en este momento no se están negociando puestos para un eventual gobierno.
"Hay mucha inquietud, hay muchas preguntas respecto de lo que es nuestro trabajo y nuestra integración de lo que va a ser la campaña de José Antonio Kast (...) Nuestro apoyo a la campaña de José Antonio Kast es incondicional. Nosotros vamos a trabajar políticamente para que él salga presidente", declaró.
Y aclaró que "eso no significa de ninguna manera que nosotros hayamos iniciado un proceso de integración de equipo de gobierno ni mucho menos; el tema del Gobierno se va a ver en otro momento, no ahora".
"No tenemos ni estamos buscando ministerios en este momento, no estamos negociando sobre las líneas políticas, no estamos haciendo nada de eso... para dejar a todo el mundo tranquilo. Y cualquier persona que venga o levante algún tipo de negociación al margen de la directiva nacional, lo está haciendo a título personal y no a título del Partido Nacional Libertario, que como organización funciona institucionalmente", aseguró.
Kaiser finalizó su video con un mensaje: "Acompáñennos, seguimos dando la pelea, no necesitamos que una comunista termine siendo presidenta de Chile, y acompáñennos también en lo que va a ser el resto de lo que va a ser nuestro trabajo político en los próximos años. Tenemos una bancada de diputados, vamos a hacer buen uso de lo mismo, y yo voy a seguir acompañándonos como presidente del PNL".
PURANOTICIA