Kaiser por decisión del PDG de no respaldar a ningún candidato en segunda vuelta: "Es una jugada súper arriesgada"

El excandidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió a la consulta del Partido de la Gente, encabezado por Franco Parisi, que decidió no respaldar a ningún candidato para la segunda vuelta presidencial de este 14 de diciembre.

En conversación Agricultura, Kaiser cuestionó “cuál va a ser el impacto en el PDG mismo o en su base de votación de esta decisión”.

“Porque no hay que olvidar una cosa. En primera vuelta hubo 500.000 (votos) blancos y nulos. Si el PDG se decanta, o se decantó ahora junto con Parisi y Pamela Jiles, etc., porque son los que probablemente llamaron a esta opción (…) lo razonable es esperar que en la próxima elección haya 3 millones de votos nulos y blancos”, indicó.

En ese sentido, el abanderado afirmó que “todo lo que vaya por debajo de ese número es una derrota para el PDG” y señaló que “es una jugada súper arriesgada, porque pueden terminar en una elección tan fracturada como la que hay entre José Antonio Kast y la representante de Maduro en Chile”.

Kaiser insistió en que “si saca menos de 3 millones de votos el nulo y el blanco, es una derrota” y advirtió que “lo más probable es que saque mucho menos, porque la gente no va a querer jugarse el pellejo anulando su voto cuando existe la posibilidad de que gane la candidata del Partido Comunista de Chile la elección presidencial”.

