Kaiser pide respuesta de Cancillería ante controversia con Argentina

Johannes Kaiser manifestó preocupación por las recientes declaraciones surgidas desde Argentina en torno al Estrecho de Magallanes y llamó a esperar una explicación de la Cancillería chilena sobre los alcances de la controversia.

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL) abordó el tema durante su participación en la ceremonia Fraternitas de la República 2026, organizada por la Gran Logia de Chile.

La controversia surgió a partir de declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, episodio que volvió a instalar el debate respecto de las relaciones entre ambos países y las materias vinculadas a soberanía.

Frente a este escenario, Kaiser planteó que todavía se requiere mayor claridad respecto de la situación y de la respuesta que entregará Chile. “A mí me parece que todavía tenemos que esperar una buena explicación de la Cancillería, una bajada de esto”, afirmó.

Según publicó La Tercera, el dirigente libertario también hizo referencia a nuevos pronunciamientos provenientes del país vecino que, a su juicio, agregaron complejidad al episodio.

En ese contexto, sostuvo que “acaban de haber declaraciones del canciller argentino que complican un poco la situación nuevamente”.

Kaiser recordó además otros pronunciamientos realizados anteriormente desde Argentina, entre ellos los de la actual senadora y exministra Patricia Bullrich.

“La verdad es que a mí me genera ruido lo que está sucediendo en este momento”, alertó.

El timonel del PNL planteó que este tipo de controversias deben ser abordadas oportunamente para evitar que puedan transformarse, con el paso de los años, en diferencias de mayor alcance entre Chile y Argentina.

En esa línea, advirtió sobre la posibilidad de que discusiones actuales puedan ser utilizadas en el futuro para plantear cuestionamientos respecto de los espacios de soberanía de ambos países.

“Chile no se puede dar el lujo de tolerar, porque, de otra manera, en 10 o 20 años más, eso se va a utilizar para confrontarnos en tribunales internacionales o para generar un caso de debate respecto de cuáles son los espacios de soberanía, tanto de Argentina como de Chile”.

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