Kaiser niega incorporación al gabinete y se desmarca de especulaciones

El ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, descartó este domingo asumir algún cargo en el futuro gobierno de José Antonio Kast, poniendo fin a las especulaciones que lo vinculaban con el Ministerio de Defensa.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, Kaiser sostuvo que “se están generando puras especulaciones que lo que están haciendo es probablemente hacer más difícil el trabajo del equipo del presidente”, agregando que, de haber existido un interés real, ya se habrían comunicado con él.

El dirigente fue enfático al señalar que no ha recibido ofertas ni ha solicitado cargos. “Yo no le he pedido nada, y él no me ofreció nada”, afirmó, subrayando que no existe ningún tipo de negociación en curso con el presidente electo.

Respecto al rol que podría cumplir el PNL en la próxima administración, Kaiser explicó que aún no hay una definición clara. En caso de quedar fuera del Ejecutivo, aseguró que su partido actuará con independencia: apoyando cuando corresponda y criticando cuando lo considere necesario, sin alinearse automáticamente con la oposición.

Finalmente, Kaiser indicó que la principal preocupación del PNL será el avance de una agenda de emergencia, enfatizando que respaldarán al gobierno si impulsa soluciones concretas a los problemas del país. Sus declaraciones marcan un desmarque explícito tanto personal como partidario de cualquier participación directa en el próximo gabinete.

