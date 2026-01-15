Kaiser explica rechazo del PNL de sumarse al Gobierno de Kast: "Fue una oferta diseñada para que tuviéramos que rechazarla"

El Partido Nacional Libertario (PNL) comunicó tras semanas de conversaciones con el equipo de José Antonio Kast, que no se sumará al gobierno del fundador del Partido Republicano.

Posteriormente, su presidente explicó la decisión ante el Consejo General. En un audio al que tuvo acceso La Tercera, el diputado señaló que "la oferta que nosotros recibimos era una oferta que era simplemente inaceptable. Fue una oferta diseñada para que tuviésemos que rechazarla (...). Y si yo hubiese aceptado esa oferta y la hubiese llevado al Consejo General, probablemente me habrían preguntado qué se me ha ocurrido”.

Según el excandidato presidencial, la propuesta de la Oficina del Presidente Electo (OPE) en "un ministerio, el cargo, no el ministerio, sino el cargo de ministro de Minería, una o dos subsecretarías, no sabíamos si eran una o dos de 40 (...), ninguna delegación presidencial”, aseguró.

El dirigente recordó que el partido había entregado un listado de nombres la semana anterior, sin recibir respuesta concreta. Ante el consejo, reiteró: “Esto no es por un tema de cargo, pero no íbamos a estar representados en el gobierno, íbamos a ser una figura sobre la chimenea, pero nada más que eso”.

Kaiser agregó que, aunque “el Presidente de la República tiene todo el derecho a elegir su equipo, él eligió un equipo que es esencialmente un equipo tecnócrata, donde están más representados del mundo empresarial que el mundo político, pero los que asumen el costo político de participar de un gobierno son los partidos”.

Finalmente, defendió la identidad de su conglomerado: “El Partido Nacional Libertario no es un partido creado para estar dentro del gobierno a toda costa, es un partido creado para avanzar una agenda política que nosotros creemos, que estamos convencidos, sirve a nuestros compatriotas. Ese es el sentido del Partido Nacional Libertario, no tener un cargo aquí, un cargo por allá”.

