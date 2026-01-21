Kaiser descarta eventual incorporación del PNL al Gobierno de Kast y recalca que "no somos un partido de tercera categoría"

El diputado Johannes Kaiser descartó que aún haya opciones de entrar al Gobierno de José Antonio Kast, tal como lo planteó el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella.

"Yo creo que esa opción está cerrada", señaló el presidente del Partido Nacional Libertario en entrevista con TVN, al ser consultado por si es posible aún que ingresen al próximo Gobierno, pese a no haber tenido representación en el gabinete de ministros.

Dicha idea había sido planteada por el timonel de republicanos, esto pues, aún restan cargos por nombrar como es el caso de las subsecretarías.

“Yo le tengo mucho cariño y respeto a Arturo (Squella), pero quiero ser bien claro, el Partido Nacional Libertario no es un partido de tercera categoría". Y agregó que "las subsecretarías son subsecretarías. El Ministerio de Minería, nosotros no íbamos a estar dentro del comité político y con la subsecretaría ya entonces una degradación más. Y en su momento nosotros se nos ofreció una subsecretaría de 43".

El excandidato presidencial dijo esperar que "tengamos buenas relaciones. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer como partido que defiende los intereses de nuestros votantes, de nuestros ciudadanos, que ellos gobiernan y en la medida en que se pueda cooperar, cooperamos. Pero este baile de máscaras tiene que terminar".

PURANOTICIA