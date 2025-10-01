Kaiser cuestionó el aumento del 30% en Salud anunciado por el Presidente Boric: "¿Por qué no hay plata para pagar insumos?"

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuestionó duramente el anuncio del Presidente Gabriel de aumentar el presupuesto en 30% en Salud por las deudas del sector.

"Viendo el discurso del Presidente me asalta una duda: si aumentó el presupuesto de salud en 30%, entonces ¿por qué carajos no hay plata para pagar los insumos en los hospitales o a los proveedores privados del sistema? ¿Que pasó con la plata señor Presidente?", expresó el diputado en su cuenta de X, junto con una foto en su bus de campaña.

Anoche en su discurso, el Presidente subrayó que uno de los aumentos más significativos estará enfocado en salud, ya que “el presupuesto del sector crece en 900 mil millones de pesos, completando un alza de más del 30% en todo el periodo de gobierno”.

Asimismo, el Jefe de Estado puntualizó que la Ley de Presupuesto permitirá hacer la mayor inversión en el GES, Sistema de Garantías Explícitas de Salud, desde su creación en 2004 con el Presidente Ricardo Lagos, “para incorporar, por ejemplo, un medicamento de alto costo como la fibrosis quística y el tratamiento hospitalario de la depresión grave”.

El mandatario además anunció la inversión “en más de 115 mil cirugías para continuar y profundizar el esfuerzo de todo el país de reducir las listas de espera, y financiaremos más de 82 mil consultas de especialidades a través del Hospital Digital”.

