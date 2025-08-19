Kaiser confirma presencia en Impulsa 2025 y lamenta ausencias de Matthei y Kast: "Empobrece el debate democrático"

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, confirmó su participación en Impulsa 2025, encuentro organizado por la CPC Biobío que se realizará este miércoles 20 de agosto de 08:30 a 14:00 horas, en el centro de eventos Suractivo de Concepción.

La instancia generó gran expectativa ya que reuniría por primera vez a todos aspirantes a La Moneda para debatir sobre los grandes desafíos que enfrenta Chile y, en particular, la región del Biobío.

Sin embargo, a última hora, Jeannette Jara, Evelyn Matthei y José Antonio Kast se bajaron del encuentro. Al respecto, el diputado lamentó especialmente la ausencia de los otros dos candidatos de la derecha, quienes se restaron de la cita.

“Nos hemos enterado de que tanto Evelyn Matthei como José Antonio Kast se han bajado del debate presidencial de la CPC en Concepción. Lamentamos mucho esta decisión porque empobrece el debate democrático, da una señal equivocada a la región del Biobío, a la Macrozona Sur también, de la importancia que tiene, o sea, se le ningunea de alguna manera, y nosotros vamos a asistir igualmente, porque habiendo confirmado, nosotros cumplimos con nuestra palabra”, señaló.

Este foro empresarial y ciudadano Impulsa 2025 se desarrollará en un año electoral clave, con un enfoque en temas como seguridad y crimen organizado, economía y empleo, salud, vivienda, migración, desarrollo productivo, infraestructura y descentralización. El objetivo es que los candidatos compartan sus propuestas frente a un público compuesto por el mundo productivo y la sociedad civil, generando un espacio de diálogo sobre el futuro del país.

La participación de Johannes Kaiser en Impulsa 2025 tendrá un fuerte énfasis regional, considerando los datos críticos que enfrenta Biobío: aumento del crimen organizado en un 128% en la última década, una tasa de desocupación de 9%, retrasos en infraestructura hospitalaria clave, un déficit habitacional superior a las 47.000 viviendas y una infraestructura portuaria subutilizada que podría potenciarse para atraer inversiones estratégicas.

Con su presencia, el candidato libertario busca reforzar su compromiso con la descentralización y con el rol estratégico que cumple el Biobío para el desarrollo del país.

PURANOTICIA