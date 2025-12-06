Kaiser condiciona ingreso del Partido Nacional Libertario a un eventual gobierno de Kast

El excandidato presidencial y actual líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió al rol que podría asumir su colectividad en un eventual gobierno encabezado por José Antonio Kast. Según señaló, la decisión se tomará después de las elecciones del 14 de diciembre, en el marco de conversaciones que —según afirmó— aún se encuentran completamente abiertas.

En declaraciones consignadas por La Tercera, Kaiser sostuvo que “las negociaciones siempre son de resultado abierto. Si usted no tiene un resultado abierto, entonces no tiene una negociación”. En esa línea, enfatizó que los términos con los que esperan abordar esos diálogos “se los vamos a comunicar primero a nuestros interlocutores, porque es la forma respetuosa de llevar adelante una conversación seria”.

El dirigente recordó que el PNL entregó un respaldo incondicional a Kast durante la campaña, dejando para después cualquier discusión sobre su eventual participación en el Ejecutivo. “Nosotros planteamos desde un inicio que nuestro respaldo era absolutamente incondicional y que las conversaciones sobre una eventual participación en el gobierno, líneas rojas y cosas por el estilo, se iban a dar después. Y se van a dar en primer lugar con José Antonio”, afirmó.

Kaiser también profundizó en la idea de convertirse en una “oposición constructiva” si finalmente no ingresan al gobierno. “Si no somos parte del gobierno, eso significa que lo vamos a apoyar en ciertas materias y en otras materias que consideremos que lo están haciendo mal, lo vamos a criticar. Y en otras donde estemos absolutamente en contra, lo vamos a rechazar y vamos a hacer todo lo posible por impedirlo”, sostuvo.

Pese a que reconoce la voluntad de aportar, el presidente del PNL recalcó que no existe una presión interna para acceder a cargos del Ejecutivo. “Quizás estamos ansiosos, pero no tenemos la necesidad de entrar al gobierno. Tenemos la voluntad de ser un aporte, eso sí, pero si no estamos en el gobierno vamos a seguir siendo el Partido Nacional Libertario”, comentó.

Finalmente, Kaiser afirmó que su participación dependerá de la compatibilidad programática con el eventual gobierno republicano. “Si nuestra visión de sociedad fuese absolutamente rechazada, no vamos a participar del gobierno, no podríamos participar. Razonablemente podemos irnos a la oposición”, concluyó.

