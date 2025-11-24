Kaiser asegura que Parisi no podrá "ordenar" a los 14 parlamentarios electos del PDG

El excandidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, puso en duda que Franco Parisi pueda realmente ordenar a los 14 parlamentarios electos del Partido de la gente (PDG) y recordó que los elegidos del proceso anterior (seis diputados) poco a poco fueron renunciando al conglomerado.

“Existen distintos tipos de partidos políticos, entre ellos existen partidos ideológicos, existen los partidos históricos, y tienes los partidos franquicia. Ecuador, por ejemplo, está lleno de partidos franquicia. Y el partido franquicia es una plataforma que te abre la posibilidad de candidatearte y después, en la práctica, tú haces lo que quieres”, dijo Kaiser en entrevista con Radio Infinita.

Y agregó que “el PDG no es un partido ideológico. Y el problema que se produce una vez que tú tienes una bancada de diputados en que dicen ‘ni facho ni comunacho’, pero los proyectos de ley que entran, y que tú tienes que decidir sobre esos proyectos, tienen un alma política. Entonces tú tienes que estar a favor o en contra. Y no es una cuestión binaria, incluso la abstención significa votar a favor o en contra, porque la abstención se calcula como voto en contra. Y ahí se generan tensiones”.

Kaiser agregó sobre el partido de Parisi que es “una formación que no tiene quilla ideológica, que no tiene quilla del tipo de sociedad que quiere, que no tiene una visión del tipo de sociedad que quiere, no soporta, no aguanta. Tú no puedes poner a Pamela Jiles con el señor (Javier) Olivares en una misma bancada y pensar que esa cuestión va a funcionar”.

El congresista, que deja el Congreso en este ciclo, fue consultado si cree que el PDG puede sufrir la misma fuga que vivió desde el 2021 a la fecha en la Cámara.

“Absolutamente, absolutamente yo creo que el mismo riesgo y por las mismas razones. Sorpréndanme, pero yo creo que no va a ser capaz de entregar una dirección política consolidada para esos 14 diputados”, zanjó.

El líder del PNL, además, apuntó a los dineros utilizados en la campaña del economista. “Quiero ver las rendiciones ante el Servel, porque quien me diga que esa campaña costó 10 millones, no corresponde”, dijo.

PURANOTICIA