Kaiser asegura que indulto a carabineros del estallido social abarcaría también a Maturana del caso Campillai

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, insistió en que indultará a todos los carabineros condenados en el estallido social, incluyendo a Patricio Maturana, quien fue procesado por lanzar la bomba lacrimógena que golpeó a la actual senadora Fabiola Campillai y la dejó ciega.

En entrevista con el podcast “Cómo te lo explico”, a Kaiser le consultaron específicamente por Maturana a lo que respondió: “En principio me encantaría soltar a todos” y argumentó que en el caso Campillai "la PDI investigó si se podía apuntar con la pistola lanza gases a la distancia y toda la cuestión. 99 de 100 no había cómo apuntar. Sin embargo, está condenado".

Asimismo, sostuvo que "es la forma en que la Fiscalía encontró de perseguir una responsabilidad mayor de los uniformados (...) yo le voy a devolver a nuestros uniformados, que salvaron a Chile de caer en un golpe de Estado, les voy a devolver su libertad".

En cuanto a las críticas que surgieron por su confirmación de que indultaría a los presos de Punta Peuco, el candidato cuestionó que "tienen un doble estándar en la materia".

Y afirmó que en materia de violación de derechos tras el golpe de Estado "nunca se cerraron las heridas del pasado, aquí nunca hubo intención de cerrar el capítulo, nunca se buscó la reconciliación, nunca se ha buscado la verdad. La verdad ha sido lo que ha dicho la extrema izquierda".

PURANOTICIA