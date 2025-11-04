Kaiser asegura que indultaría a Miguel Krassnoff: "Ya basta de abusos, voy a cerrar este capítulo"

En el debate presidencial de la Archi, el candidato libertario Johannes Kaiser fue consultado si en su eventual mandato indultaría a Miguel Krassnoff, uno de los más connotados violadores de los derechos humanos preso en Punta Peuco.

Al respecto, el diputado dijo que “voy a cerrar el capítulo 73-90. Definitivamente. También el que se siga pagando a falsos exonerados y a exonerados políticos por generaciones".

"Ya basta del abuso que ha sido toda esta política supuestamente de reparación, que no ha sido reparación, ha sido pura venganza. Esa es mi opinión”, añadió.

“Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclarlos con delincuentes comunes solamente porque a usted no le caen bien políticamente”, enfatizó.

El debate se está realizando con los 8 aspirantes de La Moneda en el Salón Fresno de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se emite en más de mil emisoras a nivel nacional. Es el penúltimo debate antes de las elecciones del 16 de noviembre próximo.

PURANOTICIA