Kaiser advierte que Labbé "tendrá que responder ante instancias partidarias" tras críticas a decisión del PNL de restarse del Gobierno de Kast

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a las declaraciones del diputado Cristián Labbé, quien criticó la decisión del conglomerado de no participar en el próximo Gobierno de José Antonio Kast.

El parlamentario sostuvo que la decisión de restarse de la próxima administración "tiene molesta a gran parte de las bases".

Al respecto, el excandidato presidencial manifestó que “ese es un tema particular de él, y respecto del resto de lo que ha sido su actividad y su actitud, él tendrá que responder ante las instancias partidarias que corresponda; yo no me voy a pronunciar”.

Al ser consultado sobre si Labbé ya fue citado al Tribunal Supremo del PNL, el diputado dijo que “no lo sé. Eso es algo que usted tendría que consultar al Tribunal Supremo, porque aquí en este partido sí tenemos separación de poderes”.

Por otro lado, el timonel del PNL descartó que sean expulsados los militantes que asuman cargos que no sean políticamente expuestos durante la próxima administración.

“No estamos dispuestos, ni tampoco tenemos la intención de fracturar o censurar las carreras de nacional libertarios que quieran hacer un aporte al Ejecutivo desde cuadros técnicos o posiciones en las cuales no toman decisiones de política pública”, precisó.

