Kaiser advierte a Kast: “Vamos a chicotear los caracoles si hay desviaciones del programa”

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, afirmó que su colectividad será una “oposición amigable” frente al eventual gobierno de José Antonio Kast, aunque advirtió que alzarán la voz si existen desviaciones del programa comprometido.

En entrevista con El Mercurio, el parlamentario sostuvo que el PNL no adoptará una postura obstructiva. “No estamos con la postura de negar ni la sal ni el agua”, señaló, aclarando que su sector busca colaborar mientras se respeten los lineamientos centrales del proyecto político.

Kaiser aseguró que existen múltiples coincidencias programáticas con lo planteado por Kast, lo que permitirá un respaldo inicial. “Vamos a apoyar esas cosas y esperamos que el proyecto refleje también la historia política de las formaciones que están detrás del gobierno”, indicó.

Sin embargo, el líder libertario fue enfático en advertir que el apoyo no será incondicional. “Si llegase a haber desviaciones del sistema, si no se enfrenta el déficit fiscal con la dureza que corresponde o no se aborda la crisis migratoria con la eficiencia prometida”, sostuvo, su partido actuará con mayor presión política.

En ese escenario, Kaiser lanzó la frase que marcó la entrevista: “Vamos a entrar a chicotear los caracoles”, asegurando que el PNL ejercerá un rol fiscalizador activo para generar incentivos externos que impulsen el avance de la agenda comprometida ante la ciudadanía.

PURANOTICIA