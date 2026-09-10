Kaiser acusa falta de disposición del Gobierno para avanzar en indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, descartó que el Gobierno tenga la disposición de avanzar en indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos en el marco del estallido social.

La directiva y parlamentarios del PNL se reunieron con el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar y este jueves, el exparlamentario reveló que "en algunas materias estuvimos de acuerdo, en otras no tanto".

"Hay sensibilidades distintas, aproximaciones estratégicas distintas a cómo solucionar o resolver ciertas dificultas y ciertos problemas", añadió.

El timonel del PNL señaló que "nosotros hemos levantado el tema de los indultos a los Carabineros del 18-10, en razón de que creemos que es parte de la necesaria política de restauración de confianzas que se tiene que generar, para recuperar la seguridad en Chile".

"Esperábamos una disposición muy clara del Ejecutivo de hacerse cargo no solamente de lo que se llaman indultos particulares, sino de nuestro proyecto de ley de indulto general, que no tiene que ver con indultar ni a ladrones ni personas que hayan cometido, o carabineros que hayan cometido delitos y que no tengan que ver con lo que fue la aplicación de la fuerza durante el 18-10 para la recuperación del orden público", indicó.

En esta línea, sostuvo que “tenemos que mandar una señal clara de que las injusticias que se produjeron en el pasado reciente en razón de una legislación incompleta y de una actividad de la Fiscalía que entendemos por lo menos criticable, deben ser corregidas”.

Y. recalcó que “no hay, no existe, no tenemos la comprensión de que exista en este momento la disposición para avanzar en esa materia”.

Por otro lado, Kaiser dijo que le "gustaría que el Ejecutivo anunciara que se van a colocar todos los recursos a disposición para identificar los 1.244 protocolos de osamentas que están abiertos, desde hace más de 20 años en el Servicio Médico Legal. Estoy esperando que exista un compromiso, así como no existió el compromiso por parte de Gabriel Boric, de identificar los restos de los detenidos desaparecidos y entregarlos a sus familias, espero que este gobierno haga la pega".

El presidente del PNL afirmó que “el hecho de que el Gobierno de Jose Antonio Kast sea más cercano a nosotros no implica de ninguna manera que no vayamos a presionarlo para que avance en la entrega de los restos a sus familiares”.

"Eso implica también que la gente que está cumpliendo condena por hechos sucedidos entre el 73 y el 90, soldados conscriptos que alguna vez cumplieron órdenes, sean tratados con la misma generosidad con que se trató a los miembros del Mapu Lautaro, del Frente Manuel Rodríguez, del MIR y tantos otros que fueron amnistiados o indultados", añadió.

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