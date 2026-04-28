Juzgado desestima solicitud y rechaza reabrir la investigación contra Martín de los Santos por agresión a conserje

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud para la reapertura de la investigación en el caso de Martín de Los Santos, imputado por la agresión al conserje de un edificio de Vitacura, en mayo del 2025.

El fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, detalló que el tribunal "estimó que las diligencias han sido cumplidas a cabalidad por el Ministerio Público".

En la misma línea, el representante del ente persecutor aclaró que durante el proceso quedó acreditado el daño sufrido por la víctima, identificada como Guillermo. Sobre este punto, Lanas puntualizó que "existen todos los informes complementarios que dan cuenta de que don Guillermo tiene lesiones de carácter grave, que es la calificación jurídica que ha dado el Ministerio Público y por el cual se acusó recientemente".

"De la investigación llevada a cabo, la detención en flagrancia, las declaraciones de los testigos que declaran al menos dos veces y el informe de lesiones y su complemento, el Ministerio Público estima con el principio de objetividad que lo que causa don Martín de los Santos son lesiones graves a la víctima, con un tiempo de recuperación mayor a 30 días", argumentó el fiscal para sustentar la postura de la Fiscalía.

Actualmente, el acusado permanece cumpliendo prisión en Brasil. Frente a este escenario internacional, el fiscal hizo hincapié en los trámites pendientes para su retorno, afirmando que "la Corte de Apelaciones ya autorizó la extradición, y se está a la espera de ciertas firmas protocolares en la Cancillería de Brasil, con objeto que Interpol pueda ponerlo a disposición de Interpol Chile y pueda ser traído al país".

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