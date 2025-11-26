Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la querella del senador Espinoza contra el diputado Manouchehri

El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la querella por injurias y calumnias presentada por el senador Fidel Espinoza (PS) en contra del diputado Daniel Manouchehri (PS), luego de que este lo calificara de “corrupto” durante la sesión del Senado en el marco de la acusación constitucional contra el exministro Antonio Ulloa.

Según la resolución, la acción cumple con los requisitos del Código Procesal Penal, por lo que el tribunal fijó audiencia para el viernes 19 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas.

En la práctica, esto significa que el diputado Manouchehri deberá presentarse personalmente a esa citación y ser notificado formalmente; y si no asiste sin justificación, el tribunal puede ordenar que sea llevado por la fuerza pública y obligarlo a pagar las costas del proceso, tal como señala el documento judicial.

La querella fue presentada tras los calificativos emitidos en plena Sala del Senado, episodio que generó un cruce entre ambos parlamentarios socialistas. Espinoza sostiene que las afirmaciones en su contra son falsas y constituyen un “atentado directo contra su honra y trayectoria pública”.

Finalmente, el legislador confirmó que, como segundo paso del proceso, solicitará el desafuero del diputado Manouchehri, con el fin de que pueda ser sometido plenamente a la acción de la justicia en esta causa.

