Juzgado de Garantía de Santiago cita como testigo a la fiscal Lorena Parra en caso Factop

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó al Ministerio Público tomar la declaración de la fiscal Lorena Parra, en calidad de testigo, en el marco del caso Factop.

Durante la audiencia para discutir la reapertura de la investigación, el tribunal acogió la solicitud de la defensa del abogado Luis Hermosilla respecto a citar a declarar a la persecutora.

Hermosilla, quien se encuentra imputado en el marco del caso Audios por los ilícitos de soborno, delitos tributarios y lavado de activos, había criticado duramente el rol de la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra.

“Ella puede decir lo que quiera; la verdad es que está transformada en una especie de influencer que graba y hace videos que sube a redes sociales o da entrevistas a los canales de televisión, bastante antes de que se conozca la acusación", manifestó.

Asimismo, había defendido la necesidad de que la fiscal prestara declaración: "¿Cómo no va a ser importante que se conozca la realidad de sus comunicaciones conmigo? Y las solicitudes que ella me efectuó, en las cuales está mintiendo. (…) Ella no solo me mandó su currículum: me pidió que interviniera con ministros de la Corte que ella misma me indicó, insistió y me pidió cuenta de cómo iban las gestiones que ella misma me había solicitado".

