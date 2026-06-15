Juzgado acoge a trámite querella por sobreestimación en las cifras de producción de Codelco

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la querella interpuesta por el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), junto a la diputada Marcela Hernando (Partido Radical), a propósito de la sobreestimación en 27 mil toneladas en las cifras de producción 2025 de Codelco.

Los parlamentarios pueden ahora hacerse parte del caso y solicitar diligencias para la investigación.

Además, tras las distintas propuestas de cambios a la minera estatal, el diputado reiteró que "no queremos que se privatice, pero hay que sacar las manzanas podridas que hay dentro".

Luego de ser notificado de que la querella fue acogida a trámite, Mulet explicó que busca "que se averigüe a fondo y se sancione penalmente a los responsables de haber atribuido 27 mil toneladas, generando bonos y otras consecuencias".

Destacó que "con la diputada Marcela Hernando vamos a poder ser parte y pedir diligencias interesantes e importantes, para llegar al fondo de la verdad y sancionar como corresponde a los responsables".

Por último, y ante las distintas propuestas para reajustar a la minera estatal frente al incumplimiento de proyecciones de producción y la subestimación de costos en proyectos, el parlamentario regionalista remarcó que "este es un hecho grave y tenemos que evitar que Codelco se desprestigie, porque hay gente que tiene ganas de privatizarla, lo que no queremos".

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