Justicia y Sernac sellan alianza estratégica para garantizar el cumplimiento de la nueva Ley de Notarías

Con el propósito de vigilar el estricto cumplimiento de la recién implementada Ley de Notarías, una serie de medidas de fiscalización fueron anunciadas de manera conjunta por el Ministerio de Justicia, la Subsecretaría de Economía y el Sernac. Las autoridades destacaron que esta legislación busca dotar de mayor transparencia y modernidad a un sector que recibe una alta demanda por parte de la ciudadanía.

Desde el organismo fiscalizador detallaron que la Ley 21.772 comenzó a regir el pasado 2 de abril de 2026. Este cuerpo legal introduce cambios al Código Orgánico de Tribunales, permitiendo que las normativas de la Ley del Consumidor se apliquen directamente a archiveros, conservadores y notarios.

Enmarcada dentro de la agenda de fortalecimiento institucional y modernización del Estado, la reforma renueva el funcionamiento y la estructura orgánica del rubro. Sus metas principales apuntan a fomentar la transparencia del mercado y la competencia, además de transformar el mecanismo mediante el cual se nombra a estos funcionarios y actualizar todo el sistema registral notarial.

Uno de los puntos más destacados de la regulación es la distribución de las labores de supervigilancia. Mientras el fiscal judicial asume el rol de supervisar a los archiveros, conservadores y notarios, el Sernac toma la responsabilidad de garantizar la calidad del servicio entregado y proteger los derechos de los consumidores.

RECLAMOS DE CONSUMIDORES

Las principales directrices que establece la nueva legislación incluyen:

Nombramientos mediante concursos públicos: La designación de archiveros, conservadores y notarios se realizará ahora a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) .

La designación de archiveros, conservadores y notarios se realizará ahora a través del . Término de los puestos vitalicios: Se fija un tope de 75 años de edad para desempeñarse como notario. Asimismo, se prohíbe que familiares de ciertas autoridades integren las nóminas de nombramiento o selección.

Se fija un para desempeñarse como notario. Asimismo, se prohíbe que familiares de ciertas autoridades integren las nóminas de nombramiento o selección. Supervisión y derecho a reclamo: El Sernac adquiere atribuciones para vigilar la calidad de las prestaciones. Esto habilita a las personas usuarias a utilizar las plataformas del servicio para denunciar cobros irregulares, deficiencias en la atención y problemas con los servicios .

El Sernac adquiere atribuciones para vigilar la calidad de las prestaciones. Esto habilita a las personas usuarias a utilizar las plataformas del servicio para . Digitalización del rubro: La normativa asegura mejoras en la infraestructura y exige la modernización del sistema, lo que se traduce en canales de reclamos, sitios web informativos y acceso gratuito y remoto a los registros .

La normativa asegura mejoras en la infraestructura y exige la modernización del sistema, lo que se traduce en . Fijación de precios máximos y transparencia: Con el fin de transparentar los cobros, se establecerán límites fijos para las tarifas de los servicios notariales. Este tope será definido mediante un procedimiento técnico liderado por los ministerios de Economía, Hacienda, y Justicia y Derechos Humanos .

Con el fin de transparentar los cobros, se establecerán límites fijos para las tarifas de los servicios notariales. Este tope será definido mediante un procedimiento técnico liderado por los . Optimización de la atención ciudadana: Se exigen requisitos mínimos de equipamiento tecnológico e infraestructura, además de establecer horarios de funcionamiento obligatorios para elevar el estándar de atención al público en las notarías.

MONITOREO DEL SERNAC

Para asegurar la correcta aplicación de la ley, el Servicio Nacional del Consumidor adelantó que mantendrá un monitoreo constante sobre el actuar de conservadores y notarías. Este seguimiento se basará en la revisión de alertas y reclamos, lo que derivará en fiscalizaciones focalizadas de carácter digital y presencial para comprobar el acatamiento de las nuevas reglas.

Por último, la entidad protectora de los consumidores confirmó que ya se encuentra desarrollando reuniones de coordinación junto al Poder Judicial. El objetivo de estas citas es garantizar que archiveros, conservadores y notarios respeten estrictamente la normativa, advirtiendo que se adoptarán las acciones adecuadas dentro de sus facultades frente a cualquier incumplimiento detectado.

PURANOTICIA