Justicia y Sernac sellan alianza estratégica para garantizar el cumplimiento de la nueva Ley de Notarías

Con la entrada en vigencia de la Ley 21.772, los usuarios podrán reclamar formalmente ante el Sernac por cobros indebidos o mala atención, mientras se fijan precios máximos y el fin de los cargos vitalicios en el rubro.
Con el propósito de vigilar el estricto cumplimiento de la recién implementada Ley de Notarías, una serie de medidas de fiscalización fueron anunciadas de manera conjunta por el Ministerio de Justicia, la Subsecretaría de Economía y el Sernac. Las autoridades destacaron que esta legislación busca dotar de mayor transparencia y modernidad a un sector que recibe una alta demanda por parte de la ciudadanía.
Desde el organismo fiscalizador detallaron que la Ley 21.772 comenzó a regir el pasado 2 de abril de 2026. Este cuerpo legal introduce cambios al Código Orgánico de Tribunales, permitiendo que las normativas de la Ley del Consumidor se apliquen directamente a archiveros, conservadores y notarios.
Enmarcada dentro de la agenda de fortalecimiento institucional y modernización del Estado, la reforma renueva el funcionamiento y la estructura orgánica del rubro. Sus metas principales apuntan a fomentar la transparencia del mercado y la competencia, además de transformar el mecanismo mediante el cual se nombra a estos funcionarios y actualizar todo el sistema registral notarial.
Uno de los puntos más destacados de la regulación es la distribución de las labores de supervigilancia. Mientras el fiscal judicial asume el rol de supervisar a los archiveros, conservadores y notarios, el Sernac toma la responsabilidad de garantizar la calidad del servicio entregado y proteger los derechos de los consumidores.
Las principales directrices que establece la nueva legislación incluyen:
Para asegurar la correcta aplicación de la ley, el Servicio Nacional del Consumidor adelantó que mantendrá un monitoreo constante sobre el actuar de conservadores y notarías. Este seguimiento se basará en la revisión de alertas y reclamos, lo que derivará en fiscalizaciones focalizadas de carácter digital y presencial para comprobar el acatamiento de las nuevas reglas.
Por último, la entidad protectora de los consumidores confirmó que ya se encuentra desarrollando reuniones de coordinación junto al Poder Judicial. El objetivo de estas citas es garantizar que archiveros, conservadores y notarios respeten estrictamente la normativa, advirtiendo que se adoptarán las acciones adecuadas dentro de sus facultades frente a cualquier incumplimiento detectado.
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