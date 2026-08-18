Justicia resuelve prisión preventiva de Michael Clark y otros exejecutivos en caso Sartor

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago resolverá este martes las solicitudes de prisión preventiva en contra de Michael Clark, excontrolador de Azul Azul, y de otros exejecutivos de la sociedad de inversiones Sartor.

Además de Clark, la jueza Paulina Moya deberá resolver sobre la misma medida cautelar solicitada por la Fiscalía Oriente para los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. También está pendiente la situación del imputado Juan Carlos Jorquera, para quien se solicitó una medida cautelar de menor intensidad. La decisión se conocerá a las 9:00 horas.

Durante 14 días de audiencia, la fiscalía formalizó a 11 imputados por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

Cinco ya están con una medida cautelar: Alfredo Harz, Óscar Ebel y Hugo Baranda quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras que Mauro Valdés y Miguel León Muñoz recibieron arresto domiciliario parcial y firma mensual.

En el caso de Michael Clark, la fiscalía le imputó seis delitos: administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, fraude a la omisión de OPA, lavado de activos y contrato simulado.

De acuerdo a la indagatoria, la sociedad Sartor utilizó recursos de fondos mutuos y de inversión pública para prestar dineros a empresas relacionadas con sus propios directores y controladores, algunas con problemas de liquidez y sin garantías adecuadas. Uno de los ejecutivos relacionados es Clark.

PURANOTICIA