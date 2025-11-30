Justicia permite ingreso de autoridades y fuerza pública a predios de Colonia Dignidad

El Ministerio de Vivienda informó que el Serviu Maule había notificado previamente a la empresa propietaria de Colonia Dignidad sobre el procedimiento requerido para la expropiación, sin embargo, la negativa al ingreso se mantuvo, dificultando el trabajo técnico que debía realizarse en el lugar.

Con la reciente resolución del Juzgado de Letras de Parral, los peritos y funcionarios del Ministerio podrán acceder al inmueble “incluso con el auxilio de la fuerza pública”, según lo establecido en el dictamen. Además, el tribunal fijó un plazo de 30 días, a contar del 4 de diciembre, para concretar la tasación del predio.

Esta diligencia forma parte del proceso de expropiación iniciado en julio, orientado a recuperar áreas en las que, durante la dictadura, se cometieron “graves violaciones a los derechos humanos”. Ante la imposibilidad de avanzar en la tasación, el equipo técnico solicitó la intervención del tribunal para garantizar el acceso al predio y cumplir con los plazos institucionales comprometidos.

