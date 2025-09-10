Justicia ordena inscribir compraventa de exclínica Sierra Bella: inmobiliaria San Valentino valora fallo y critica gestión de Hassler

La inmobiliaria San Valentino, propietaria de la exclínica Sierra Bella, valoró el falló que obliga al Conservador de Bienes Raíces de Santiago a inscribir la escritura por la compraventa del inmueble por $8.000 millones, operación que fue gestionada por la anterior administración de Irací Hassler (PC).

Según consignó La Tercera, el 19° Juzgado Civil de Santiago acogió un reclamo presentado por la empresa y ordenó la inscripción de la escritura, por la compra que tiene por fecha el 20 de enero de 2023.

Al respecto de esta decisión, la inmobiliaria San Valentino SpA sostuvo que “esta decisión judicial confirma que, frente a intentos artificiosos de obstruir los efectos de actos válidamente celebrados, el respeto a la ley debe prevalecer”.

“La justicia civil, luego de una reposada reflexión, ha valorado los hechos en su mérito, reconociendo que nadie puede ir contra sus propios actos, ni desistirse unilateralmente de un acto legalmente celebrado, y que la libre circulación de bienes es un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico”, añaden.

Además, apuntaron contra la administración de Hassler, a quien acusaron de realizar “estrategias dilatorias” y recordaron que “en la arista penal del caso, a cargo de Nelson Salas, se estableció que no hubo actos de corrupción y que la empresa simplemente vendió una propiedad destinada por su naturaleza a un recinto de salud”.

“Tal como fue autorizado por el Concejo Municipal de Santiago en 2023, el inmueble fue adquirido para habilitar un Cesfam, decisión que llevó a San Valentino a desistir de su proyecto original de mayor envergadura en esa zona”, explicaron.

La inmobiliaria afirmó que “tanto la empresa como los vecinos fueron arrastrados a una maraña de acusaciones políticas cruzadas y estrategias dilatorias impulsadas por la entonces alcaldesa Irací Hassler y su equipo”.

Por último, emplazaron al alcalde Mario Desbordes (RN) y aseguraron que “la actual administración tiene hoy la oportunidad de enmendar el rumbo, cambiar la postura de la administración Hassler y evitar un daño mayor a la compañía y la comunidad”.

“Vamos a buscar todas las fórmulas penales para que se sancione esto y a todos los responsables. Vamos también a insistir en todas las fórmulas civiles que anulen esto que lamentablemente sigue generando problemas al municipio de Santiago”, afirmó Desbordes conocido el fallo.

