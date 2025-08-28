Justicia define el futuro de Joaquín Lavín Jr.: En septiembre será la audiencia de revisión de su desafuero

El diputado Joaquín Lavín León enfrentará un momento decisivo en su futuro judicial. La Corte de Apelaciones de Santiago, ha fijado la audiencia para el jueves 4 de septiembre a las 08:30 hrs. En dicha instancia se analizará el desafuero del legislador, en el marco de una investigación que lo vincula a dos serias acusaciones por el uso irregular de fondos públicos, con un perjuicio fiscal que supera los $197 millones.

La primera arista, investigada por la Fiscalía, se centra en el uso de la aplicación política Socialtazk. De acuerdo con el Ministerio Público, esta herramienta fue financiada íntegramente con fondos del Congreso Nacional, pero habría sido utilizada con fines electorales privados por más de 70 candidatos del partido de Lavín. La acusación también señala que el diputado habría instruido a parte de su equipo legislativo a trabajar en la aplicación durante su jornada laboral, lo que generó un perjuicio estimado en $93 millones.

Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por una segunda arista, relacionada con el presunto financiamiento ilegal de campañas. Según el CDE, Lavín y su equipo habrían utilizado facturas falsas para rendir gastos ante el Congreso, sin que existieran servicios reales. El daño fiscal estimado por este segundo ilícito asciende a más de $104 millones.

