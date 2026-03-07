Justicia da curso a querella contra Carolina Leitao por presuntas irregularidades en Peñalolén

El 13° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella por fraude al fisco presentada por el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, contra su antecesora y actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.

Con esta resolución, el tribunal ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público, entidad que ya mantiene una investigación vigente sobre las materias denunciadas en la acción judicial.

La querella también apunta a tres exfuncionarios del municipio, entre ellos el exadministrador municipal Patricio Escobar, la exdirectora de Administración y Finanzas Tamara Rubio y el exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación Juan Enrique Pino.

Según el documento presentado ante la justicia, durante la administración anterior se habría implementado un mecanismo de sobreestimación de ingresos presupuestarios, lo que habría permitido autorizar gastos por sobre la capacidad financiera real del municipio.

La denuncia sostiene que esta práctica habría generado un déficit de al menos $12.000 millones a diciembre de 2024, situación que —según el escrito— ocultó un deterioro progresivo de las finanzas comunales.

Además, la querella acusa el presunto uso irregular de cerca de $2.000 millones transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), recursos que estaban destinados a proyectos como plazas, canchas y pavimentación, pero que habrían sido utilizados para otros fines y acompañados de estados financieros que no reflejaban la situación real del municipio.