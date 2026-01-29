Justicia aprueba suspensión condicional del proceso contra Pedro Pool por amenazas contra Fernando Atria, Jaime Bassa y Evelyn Matthei

El Juzgado de Garantía de Osorno resolvió aprobar una suspensión condicional del procedimiento en contra de Pedro Pool, imputado por amenazas simples dirigidas a los exconvencionales Fernando Atria y Jaime Bassa, además de la excandidata presidencial Evelyn Matthei, en una causa investigada por la Fiscalía Local de Osorno.

La decisión se adoptó luego de una investigación que se extendió por varios años, periodo durante el cual el imputado estuvo sujeto a distintas medidas cautelares.

Los hechos se remontan al año 2022, durante el proceso constituyente, cuando Pool difundió una serie de videos en YouTube en los que promovía discursos de odio contra integrantes del Frente Amplio y representantes de pueblos indígenas, además de emitir amenazas de exterminio y fusilamiento.

Posteriormente, el imputado habría realizado amenazas de similar tenor contra Evelyn Matthei y el entonces expresidente Sebastián Piñera, lo que motivó la intervención del Ministerio Público.

Como parte de la resolución judicial, el tribunal ordenó a Pool ofrecer disculpas públicas a las víctimas, las que fueron leídas durante la audiencia. En su intervención, el imputado señaló que "en el contexto de que hoy no soy candidato presidencial, y entiendo que mis dichos pudieron afectar a cierto sector político de este país, pido disculpas al tribunal y en general a cualquier persona que se sintió afectada por mis dichos”.

Además, el tribunal impuso una serie de condiciones que deberán cumplirse por un plazo de dos años, entre ellas, fijar domicilio y comunicar cualquier cambio, mantener prohibición de acercarse a las víctimas de forma presencial o virtual, abstenerse de emitir expresiones ofensivas en su contra y no portar armas de fuego, municiones ni cartuchos.

El abogado querellante, Miguel Schurmann, destacó la resolución adoptada por la justicia, diciendo que "valoramos mucho la determinación del Ministerio Público de perseguir actos graves de violencia política, inadmisibles en una democracia, y el hecho de que el imputado Pool haya pedido disculpas públicas a las víctimas de estos hechos, entre ellos nuestros representados Jaime Bassa y Fernando Atria”.

Asimismo, resaltó que "dado el perfil del imputado, también destacamos que el Ministerio Público haya impuesto la prohibición de portar armas de fuego y de referirse en términos ofensivos a las víctimas. Si el imputado Pool incumple estas condiciones y reincide en sus dichos exigiremos las más altas condenas en su contra”.

El tribunal advirtió que, en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas o si el imputado vuelve a ser formalizado por otros hechos, la suspensión condicional podría ser revocada y dar paso a un juicio oral. En ese escenario, Pool arriesgaría penas más severas, eventualmente agravadas por la reiteración de conductas y por la aplicación del artículo 12 N°21 del Código Penal, relativo a delitos motivados por discriminación ideológica, política, étnica o social.

