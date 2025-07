Juntas regionales de la Democracia Cristiana se están pronunciando en contra del respaldo a Jeannette Jara

Las juntas regionales de la Democracia Cristiana se están pronunciando en contra del apoyo a la candidatura de Jeannette Jara, cuando faltan pocos día para la junta nacional DC del 26 de julio, que definirá si respaldan a la candidata comunista y se suman al pacto parlamentario oficialista.

Según consigna La Tercera, en la junta de la Región Metropolitana, 38 votos se inclinaron para que la DC levante un candidato propio y 20 rechazaron esa alternativa. Además se registraron 3 votos nulos.

Además, la junta regional de Los Ríos rechazó apoyar a la candidata comunista y se pronunció en contra de la lista única para la elección parlamentaria.

En Valparaíso, el cónclave regional de la DC fue tenso, pero en esa instancia no hubo pronunciamiento por Jara, ya que -según dirigentes- la instancia no estaba convocada para definir eso.

También se debatió sin zanjar postura en Ñuble. En esta región, según informó el propio partido en redes sociales, el voto político fue para un acuerdo programático, además de la búsqueda de un “acuerdo parlamentario” y una “coalición de gobierno”. Tampoco hubo pronunciamiento respecto de la presidencial.

Hasta el momento, una de las pocas juntas regionales de la Falange que se ha manifestado a favor de Jara ha sido la de Magallanes, lo que no sería suficiente para revertir el pronóstico negativo para la abanderada de todo el oficialismo.

Consultado por la posición que fijó la DC a nivel metropolitano, el presidente regional del partido, Rodrigo Albornoz, indicó que “las conclusiones no están dadas solo por un resultado bastante contundente, más del 60% de la junta regional plantea una candidatura democratacristiana a la Presidencia de la República, sino que expresa con esa decisión la necesidad de que Chile salga de un escenario de polarización, donde la oferta que hay hasta hoy en materia presidencial, en materia programática, es distante de lo que a nuestro juicio necesita y requiere Chile”.

“La junta regional metropolitana es una instancia donde participan delegados territoriales y presidentes comunales, es bien significativa a nivel nacional y creo que va a ser determinante en abrir una discusión, y esa es la expectativa que tenemos, que abra una discusión respecto de llevar un candidato presidencial democratacristiano, por tanto, que no se opte a apoyar candidaturas que no reflejan coaliciones o ideas o proyectos que no nos pertenezcan o, en los cuales nosotros, no hayamos participado”, añadió Albornoz.

Junto con ello, el dirigente regional remarcó que “hay que tener una candidatura presidencial, hay que abandonar el escenario de polarización”. En ese sentido, Albornoz entregó alternativas como Jaime Hales, el expresidente Eduardo Frei, Tomás Jocelyn-Holt, el hoy precandidato independiente Harold Mayne-Nicholls y el otrora intendente Marcelo Trivelli.

Los portazos que ha recibido Jara desde la Falange ponen en problemas a parlamentarios del partido, como la senadora Yasna Provoste y el diputado Eric Aedo, que públicamente se han inclinado por la carta comunista.

Las alternativas que se manejan en la DC respecto de la elección presidencial son tres: candidato propio, no tener pronunciamiento o libertad de acción. Esta última opción, sin embargo, es la más compleja, pues le da manga ancha a los militantes para abrazar cualquier otra candidatura, incluso una de derecha, como Evelyn Matthei (UDI) o José Antonio Kast (republicano).

