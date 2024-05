Juicio por Caso Pío Nono: Víctima asegura que sintió “empujón en forma de agarre”

"Siento un empujón con forma de agarre", declaró el joven que cayó al río Mapocho en el incidente con el ex carabinero Sebastián Zamora. El afectado entregó su versión en el Cuarto Tribunal Oral Penal donde se desarrolla el juicio por cuasidelito de homicidio, en los hechos ocurridos el 2 de octubre de 2020 en el puente Pío Nono en el marco del estallido social.

De acuerdo con la información entregada por El Mercurio, la víctima, identificada como Anthony, declaró ante el tribunal y al consultársele por ese día y cómo recordaba la dinámica de lo ocurrido señaló que “lo que más se me pasa por la cabeza todos los días es del momento en que empiezo a arrancar. Empezaron a reprimir y yo me di cuenta, ya venía avanzando el carro lanza agua, con un piquete”.

“Yo me doy vuelta, los veo y los que tenía de frente iban avanzando; solté el palo, iba corriendo. Repentinamente, cuando voy tratando de arrancar, siento un empujón con forma de agarre, no sabía qué sucedía, no entendía, por lo que traté de afirmarme y no se me dio, traté de agarrarme de la baranda y no se me dio”, complementa el joven su relato.

Según El Mercurio, el testimonio de la víctima llamó la atención entre algunos de los presentes en la audiencia de juicio oral, dado que, en parte, coincidía con los dichos del exfuncionario policial, en cuanto a que este reiteró ante el tribunal, repetidas veces, al ser interrogado por la fiscalía y los intervinientes, que su intención fue abrazar para detener al adolescente, como lo había hecho con otra persona que también provocaba desórdenes ese día en el sector.

Cuando la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong, de la Zona Metropolitana Centro Norte, ya acababa con las preguntas para Anthony, la defensa del excarabinero quiso volver al momento sobre el puente Pío Nono, solicitándole que detallara lo que había sucedido. “Sentí un agarre y un impacto”, respondió el joven.

GOLPES A CARRO POLICIAL

También durante la declaración del adolescente, este reconoce ante el tribunal el uso de un palo para golpear un carro policial, lo cual también coincide con la versión del excarabinero que acusó el porte de una lanza.

Según el joven, hoy de 20 años, ese 2 de octubre, antes de caer del puente, se encontraba en el sector del Parque Forestal. Dice que los policías “empezaron a reprimir con gases lacrimógenas y carros lanza agua y yo estaba en el forestal avanzando, estuve en calle Pío Nono todo el rato en esa dirección. Caminé harto rato”.

Detalla que “ese día estaba con una máscara de gases, un pasamontaña de color, para cubrirme de los gases”. Y explica que “lo que más recuerdo es cuando estaba avanzando por Pío Nono, retrocediendo a Bellavista, caminé acá, a mis amigos, y había un palo, estaba con la máscara de gases yo y la capucha y avancé con el palo, donde salgo golpeando al carro lanza agua”.

La defensa del excarabinero Zamora le exhibió imágenes de los momentos previos a la caída al río, donde se pueden apreciar actos violentos. Hechos que el propio joven reconoció ante los sentenciadores.

