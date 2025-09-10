Jueza Verónica Sabaj es removida por la Corte Suprema tras investigar sus conversaciones con Hermosilla

La Corte Suprema ha removido de su cargo a la jueza Verónica Sabaj, quien se desempeñaba en la Corte de Apelaciones de Santiago. La decisión, que se produce tras siete meses de investigación, fue anunciada por la vocera del máximo tribunal, ministra María Soledad Melo. Sabaj fue destituida por las conversaciones que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, un actor clave en el denominado Caso Audios.

La portavoz informó que el procedimiento de remoción se inició el 22 de enero, cuando el tribunal pleno abrió un "cuaderno de remoción" a raíz de un reportaje que reveló los chats de la jueza. La resolución final de la Corte Suprema se basa en el artículo 80 de la Constitución, declarando que la magistrada "no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones". Sin embargo, el fallo no fue unánime, ya que el ministro Mauricio Silva votó en contra de la destitución de Sabaj.

La remoción de Verónica Sabaj marca un precedente significativo en el Caso Audios, siendo la segunda magistrada destituida por su relación con Luis Hermosilla. En octubre de 2024, el máximo tribunal ya había removido a la ministra Ángela Vivanco de forma unánime por cargos similares. Con esta nueva sanción, la Corte Suprema reafirma su postura de tolerancia cero frente a las faltas a la probidad e independencia en el Poder Judicial.

