Juez se inhabilita y aplazan revisión de medidas cautelares para imputado por triple crimen en La Reina

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó este martes reagendar la audiencia de revisión de medidas cautelares, solicitada por la defensa de Jorge Ugalde en el caso del triple crimen de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos menores de edad, luego de que el juez Fernando Celis acusara inhabilidad al reconocer un vínculo de amistad con una las partes involucradas.

Lo anterior fue confirmado por la Fiscalía Metropolitana de Occidente a través de la fiscal Carolina Remy-Maillet: "Estaba programada una audiencia de revisión de prisión preventiva que solicitó la defensa. Esta no se llevó a cabo el día de hoy, sino que se reprogramó para el jueves próximo a las 12:00 horas".

Respecto a las razones exactas que motivaron esta postergación, la fiscal argumentó que todo se originó por "un planteamiento de su señoría, el magistrado que estaba a cargo de la sala el día de hoy, que planteó una especie de recusación amistosa, en el sentido que había un vínculo que podría afectarle la imparcialidad".

El nexo en cuestión involucra directamente al juez Fernando Celis, cuya tía mantiene una amistad con Trinidad Cruz-Coke, cónyuge del único imputado por este triple crimen.

Frente a este escenario, Remy-Maillet señaló: "Si bien no es una inhabilidad legal, las partes estuvimos por acoger dicha postura, y se reprogramó la audiencia, que la va a tomar el día jueves otro magistrado que no esté inhabilitado".

Cabe recordar que el requerimiento de la defensa busca reducir la actual medida cautelar de Ugalde, quien permanece recluido en el Penal Santiago 1. El sujeto se encuentra en prisión preventiva desde el 5 de noviembre de 2025, fecha en la que fue formalizado transcurridos apenas 18 días desde la ocurrencia del crimen.

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