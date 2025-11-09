Juez de familia fue asaltado en su casa de Buin junto a su esposa e hija de 14 años

La PDI investiga un asalto a la casa de un juez y su familia en la comuna de Buin, Región Metropolitana.

De acuerdo a la información policial, el atraco se registró este sábado y afectó al juez de Familia de San Fernando, Salvador Briceño, su esposa y su hija de 14 años.

El magistrado relató a Meganoticias que "estábamos durmiendo, habíamos llegado hace unas horas de la fiesta de graduación de nuestra hija de octavo básico. Nos percatamos que gente ya había ingresado al antejardín, ahí nos movimos a la habitación de nuestra hija para estar los 3 juntos".

"Los delincuentes entraron, después de que nos ubicaron, nos dijeron que nos quedemos tranquilos y quietos. No nos golpearon, pero nos pidieron las claves de los celulares. Se llevaron celulares, tablets, notebook, un televisor y encontraron rápidamente las llaves del vehículo", añadió.

"Toman todo y se llevan el vehículo en dirección desconocida", relató el juez Briceño, para luego agregar que "una de las personas estaba con un implemento que parecía un arma".

Por su parte, la esposa Danae Gómez dijo que "uno andaba con una máscara y los otros dos andaban con mascarillas quirúrgicas. Por lo tanto, no pudimos visualizar su rostro, pero eran personas jóvenes, entre 20 y 30 años, chilenos".

Respecto a la menor, la mujer indicó que "mi hija está muy afectada, preocupada más que nada por nosotros, actuó súper bien también, los 3 actuamos muy calmados. Era algo que habíamos conversado en algún momento entre los 3, si nos hacían alguna encerrona, si entraba a la casa, teníamos que estar calmados y entregar todo".

