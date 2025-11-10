Juez Antonio Ulloa califica como "vendetta política" la acusación constitucional en su contra

En su llegada al Congreso para afrontar la Acusación Constitucional en su contra, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, denunció una "vendetta política".

El magistrado apuntó a los diputados del Partido Socialista, aludiendo al momento electoral y a un posible rol del cuestionado juez Daniel Urrutia.

"Espero que los honorables senadores y senadoras voten sin presiones externas e internas. Yo tengo la convicción de que esta acusación constitucional es una vendetta política en la cual participa el señor diputado Manouchehri y la señorita Cicardini, que de alguna manera están asociados con ciertos sectores ideológicos que, junto con el magistrado Daniel Urrutia, han promovido esta acusación constitucional", manifestó.

Ulloa planteó que "la Corte Suprema me sancionó por ese hecho, entonces yo no le puedo decir que no he incurrido en faltas e imprudencias, pero yo no formo parte de ninguna red de corrupción".

"Tengo una amistad con Mario Vargas, pero las responsabilidades son personales, yo no he cometido delitos", finalizó.

