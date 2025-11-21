Juan Sutil afirmó que todos los votos de Matthei serán para Kast en segunda vuelta

El exestratego de Evelyn Matthei y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, afirmó que todos los votos de la ex alcaldesa será para José Antonio Kast en la segunda vuelta del 14 de diciembre.

“Yo creo que todo el votante de Evelyn va a votar por José Antonio Kast. No veo ninguna duda ahí al respecto”, dijo el empresario en conversación con el programa Nada Personal de Radio Duna.

“Pienso que para ellos es mucho más importante que el país no caiga en manos de una candidatura que tiene un origen en el Partido Comunista. Así que, en mi opinión, va a haber una gran cantidad de votos ahí para José Antonio Kast”, añadió.

Además Sutil desmintió que la excandidata de Chile Vamos haya ido obligada el domingo al comando de Kast a reconocer su triunfo y felicitarlo: “Eso no es así. Evelyn tenía muy claro, y no el día domingo, antes, que había que respaldar a quien pasara a segunda vuelta. Y creo que eso es solamente especulación o mala información”.

“Yo solamente puedo decir que yo lo conversé con ella con anterioridad y estaba absolutamente claro que íbamos a ir a reconocer, en caso de no pasar la segunda vuelta, rápidamente la derrota, y que nos íbamos a personar donde se produjera el balotaje y quién fuera del sector nuestro que pudiera pasar”, enfatizó.

También destacó el fenómeno del líder del Partido de la Gente: “Creo que Franco Parisi enganchó con un discurso en el cual hubo una parte importante de Chile que se sintió más interpretada y votó por él. Esa es la realidad”.

