Juan Pablo Hermosilla advierte que en 10 días liberará chats de su hermano Luis con fiscales

El abogado Juan Pablo Hermosilla abordó diversas aristas del «Caso Audio», y destacó la necesidad de investigar con mayor profundidad la reunión entre su hermano Luis Hermosilla y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

En el plano jurídico, el profesional aseguró en entrevista con CNN que su hermano no ha cometido delitos: “Que los sobornos de los que se habla en la grabación nunca se realizaron. En segundo lugar, que tampoco hay lavado de dinero ni delito tributario”.

Agregó que esto es clave respecto a las filtraciones, ya que “se empiezan a elegir algunos mensajes, pero no todos”.

El jurista manifestó que “Luis tenía comunicación con numerosos fiscales, incluidos varios fiscales regionales. Se seleccionan algunos mensajes, se escogen los de Guerra, se escogen los comentarios con Palma”.

Sobre la posible implicación de la Fiscalía Nacional en estas acciones, Hermosilla expresó su sospecha: “Tiene esos antecedentes, porque es ahí donde se produce la filtración, y detrás de ella se inicia una investigación penal”.

El abogado indicó que esperó un tiempo prudente para que los fiscales Lorena Parra, Felipe Sepúlveda, Miguel Ángel Orellana y Eugenio Campos iniciaran una investigación por los supuestos delitos.

“No se hizo, hasta que me aburrí y presenté una denuncia, luego una querella, buscando demostrar que aquí, además de una operación política, hay manipulación de pruebas”, sostuvo.

Sobre Parra, Hermosilla reconoció que aunque ha cometido errores, “ha accionado de buena fe”. No obstante, fue tajante al afirmar que “hay otros fiscales que sí han accionado de mala fe”.

Respecto a la relación entre Luis Hermosilla y el fiscal Ángel Valencia, Juan Pablo Hermosilla evitó ahondar en detalles, señalando que hay aspectos sensibles que prefiere que sean investigados. “Valencia se involucró solo en este tema y ha manifestado cosas que no son ciertas. Cuando dice que no tuvo más contactos con Luis, eso no era efectivo”, expresó.

El legista indicó que en un plazo de 10 días revelará los chats de su hermano con diversos fiscales. “Hice un compromiso y lo voy a cumplir”, afirmó.

Por último, Hermosilla señaló que “la metodología será transparente”, y que planea mostrar todas las interacciones de su hermano con fiscales, jueces y ministros de la Corte.

