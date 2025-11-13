Juan Beltrán fue reformalizado por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

La reformalización de Juan Beltrán, conocido como “Guatón Beltrán”, por el delito de secuestro con homicidio en el caso de Krishna Aguilera, se sustentó en nuevos antecedentes que lo vinculan directamente con la planificación y ejecución del crimen.

El fiscal regional de la Fiscalía Occidente, Marcos Pastén, precisó que la investigación sigue siendo reservada, sin embargo, insistió en que hay antecedentes que permiten establecer la participación del imputado en los hechos que se investigan.

“Lo sitúan a él como la última persona con la víctima como la persona que planifica junto con otros coimputados este homicidio”, explicó.

Inicialmente, Beltrán había sido formalizado solo por secuestro, pero tras el hallazgo del cuerpo y la confirmación de intervención de terceros, se ajustó la calificación jurídica. También se le atribuye participación en la inhumación ilegal “con la intención precisamente de ocultar el cuerpo de la víctima”.

La reformalización se extendió a otros cuatro imputados, todos en prisión preventiva o internación provisoria. Un sexto detenido quedó apercibido por falta de pruebas directas.

El caso abrió una arista vinculada al narcotráfico, ya que Beltrán “se dedicaba activamente al tráfico de drogas”.

Una persona de su entorno se entregó voluntariamente, declaró ante la PDI y será formalizada por delitos asociados. Paralelamente, se realizaron diligencias en domicilios relacionados con ambas líneas investigativas. “Yo no descarto ninguna participación en este homicidio”, afirmó Pastén.

En cuanto a la agresión sufrida por Cristal Aguilera, hermana de la víctima, el persecutor fue cauto: “Ella es víctima” y cuenta con protección.

Por su parte, el abogado Pedro Díaz aclaró que se trató de un hecho aislado, atribuido a dos menores que intentaron robarle la cartera. “No hay amenaza, no hay nada vinculado al caso”, enfatizó.

El profesional valoró la actuación del fiscal: “Se ha preocupado personalmente de la situación” y aseguró que están “conformes con la protección que le están dando”. También confirmó que existen órdenes de detención vigentes.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA