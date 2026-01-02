Juan Andrés Lagos afirma que si el PC hubiese sido más tomado en cuenta "al Ejecutivo le habría ido mejor"

La falta de diálogo entre el Partido Comunista (PC) y el Gobierno de Gabriel Boric, según Juan Andrés Lagos, debilitó la gestión presidencial y afectó la relación con su colectividad.

En conversación con radio Universo, el histórico dirigente del PC indicó que “en una medida no menor, no fuimos escuchados. Al Ejecutivo le habría ido mejor si el PC hubiese sido más tomado en cuenta”, afirmó.

Esa exclusión, sostuvo, se refleja en un país con problemas estructurales que golpean directamente a la ciudadanía. “Somos un país donde sabemos lo que es caerse a pedazos… Pero también es cierto que el país no está bien y hay muchas cosas que afectan enormemente a la ciudadanía”.

La crisis en salud y la polémica que involucra a la ministra Ximena Aguilera ejemplifican esas falencias. “Es necesario con urgencia establecer qué ocurrió y tomar las medidas necesarias… Nosotros siempre hemos planteado el concepto de caiga quien caiga… en el sentido de que haya transparencia, fiscalización y justicia”.

La derrota electoral del oficialismo, añadió, fue consecuencia de una mala interpretación de las propuestas del PC. “Se interpretó muy mal lo que el partido planteaba en el contexto de las elecciones”.

Para Lagos, el trasfondo es económico: “El modelo de acumulación, sustentado en una especulación financiera brutal, colapsó. Eso es lo que hace que la economía no crezca”.

En ese marco, respaldó la idea de una oposición constructiva y movilizaciones legítimas, destacando que los planteamientos del PC fueron caricaturizados por algunos medios. “Yo diría que no hay ninguna frase en que se pudiera deducir lo que lamentablemente algunos medios caricaturizaron respecto de lo que ahí se planteaba”.

PURANOTICIA