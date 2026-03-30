Joven que salía del metro recibió un disparo en medio de manifestaciones por el Día del Joven Combatiente en San Bernardo

Una joven de 26 años permanece internada con diagnóstico reservado luego de ser herida por un proyectil balístico en la comuna de San Bernardo, en el contexto de las movilizaciones por el Día del Joven Combatiente.

El incidente se produjo en la intersección de Padre Hurtado con Lo Blanco, cuando la mujer caminaba junto a un amigo tras haber asistido al espectáculo Soda Stereo Ecos en el Movistar Arena. Al salir de la estación de Metro, ambos quedaron atrapados en medio de un intercambio de disparos.

Producto del enfrentamiento, la afectada recibió un impacto de bala en el tórax con salida de proyectil por el abdomen. Tras el hecho, fue trasladada de urgencia al Hospital El Pino, donde ingresó en riesgo vital y fue sometida a una cirugía inmediata. Actualmente, su condición es grave y todavía se intenta determinar el origen exacto del disparo que la hirió.

La noche también estuvo marcada por disturbios en sectores emblemáticos. En Villa Francia, Estación Central, se registraron enfrentamientos y barricadas en memoria de los hermanos Vergara Toledo, ejecutados en 1985. En este lugar, encapuchados atacaron a Carabineros con artefactos incendiarios y objetos contundentes. De igual forma, en el sector de Lo Hermida, en Peñalolén, manifestantes encendieron neumáticos y lanzaron bombas molotov contra efectivos policiales en plena avenida Grecia.

Otras comunas de la Región Metropolitana, como Pudahuel, Renca, Cerro Navia, Huechuraba, Pedro Aguirre Cerda y La Granja, también reportaron focos de violencia durante la madrugada. Se prevé que el Gobierno y las fuerzas de orden entreguen un balance oficial de la jornada durante la mañana de este lunes.

Cabe recordar que la violencia comenzó de forma anticipada el sábado por la noche en La Cisterna. En dicha comuna, se registró el saqueo de un gimnasio SmartFit y un restaurante McDonald's, ubicados en Padre Hurtado con Carlos Condell. Dicho operativo policial terminó con siete personas detenidas por su participación en los robos.

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