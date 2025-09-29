Joven estudiante TENS murió al quedar en el medio de una balacera en La Pintana

Un joven de 21 años, estudiante de Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), murió de un disparo al quedar en medio de una balacera en La Pintana.

La víctima se dirigía a cumplir con el turno de su práctica profesional al momento de los hechos registrados en una plaza del sector de calle General Arriagada.

En dicho lugar, se produjo un ataque a disparos entre desconocidos, el cual alcanzó a la víctima con proyectiles que le causaron la muerte en el Hospital Padre Hurtado.

El crimen comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH, cuyo fiscal Omar Mérida señaló que "en una plaza pública, un grupo de personas fue intervenida con disparos por parte de un grupo de sujetos que ataca a uno de ellos, el cual huye en dirección sur y estos disparos alcanzan a un transeúnte, provocándole la muerte".

Mérida explicó que junto a encontrar numerosa evidencia balística, los primeros registros audiovisuales obtenidos muestran que serían dos los sujetos involucrados directamente en los disparos que le costaron la vida al joven estudiante.

